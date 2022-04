Veja Harry Styles se despir e dançar no clipe de "As It Was"

Ele também aparentemente fez referência a seu relacionamento com Olivia Wilde nas letras, "Deixe a América, duas crianças, siga-a". (Olivia compartilha os filhos Otis e Daisy com o ex Jason Sudeikis).

"As It Was" também incluiu os vocais de sua afilhada, Ruby Winston. A filha do amigo de Harry, Ben Winston, ganhou um crédito por outras contribuições na faixa, que começa com a voz de uma criança dizendo: "Vamos, Harry, queremos dizer boa noite para você". Ben tuitou o clipe para mostrar seu apoio.