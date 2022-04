As coisas mais loucas que aconteceram no Grammy

Adele, 2017

A morte de George Michael, que era próximo de Adele, deixou a estrela tão triste que fez com que ela se emocionasse ao cantar a música dele, "Fastlove", em uma homenagem. Ela acabou dizendo um palavrão sem querer e pediu para começar a apresentação do zero, apesar do evento ser ao vivo. "Me desculpem por falar palavrão e por começar do zero", disse Adele. "Podemos começar do zero? Me desculpem, eu não posso errar essa homenagem para ele. Me desculpem. Realmente não posso".