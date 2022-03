Casa de David e Victoria Beckham é invadida enquanto eles estavam com a filha

Em breve, a família também terá o casamento do filho mais velho, Brooklyn, com Nicola Peltz. Até agora, os pombinhos - que ficaram noivos em junho de 2020 - mantiveram os detalhes do grande dia em segredo, porém, vários veículos afirmaram que a cerimônia vai acontecer no dia 9 de abril.

Veja os momentos mais adoráveis da família Beckham: