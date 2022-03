Como avós de Sydney Sweeney reagiram às suas cenas de nudez em 'Euphoria'

A atriz de 24 anos também abordou as críticas e reações que recebeu sobre as cenas de nudez.

"Eu nunca senti que [o criador] Sam [Levinson] me pressionou ou estava tentando colocar uma cena de nudez em uma série da HBO", disse ela ao The Independent. "Quando eu não queria fazer, ele não me obrigou".

Há "um estigma contra atrizes que ficam nuas na tela", disse ela, acrescentando que as pessoas tendem a ignorar seu talento.

"Estou muito orgulhosa do meu trabalho em Euphoria. Eu achei que foi uma ótima atuação. Mas ninguém fala sobre isso porque fiquei nua", disse Sydney.

"Eu faço The White Lotus e de repente os críticos estão prestando atenção", continuou ela. "As pessoas estão me amando. Eles dizem, 'Oh meu Deus, o que ela vai fazer a seguir?' Eu pensei, 'Você não viu isso em Euphoria? Você não viu isso em The Handmaid's Tale?'"

Não se preocupe Sydney, nós vimos as duas séries e amamos!