Kourtney Kardashian atua como enfermeira de Travis Barker

Em uma prévia da série, que estreia no Hulu no dia 14 de abril, Kourtney compartilhou que ela e Travis gostariam de ter um bebê. A estrela já é mãe de Mason Disick, de 12 anos, Penelope Disick, de 9 anos, e Reign Disick, de 7 anos, que ela compartilha com seu ex Scott Disick. O baterista, por sua vez, é pai de Landon Barker, de 18 anos, e Alabama Barker, de 16 anos, com a ex Shanna Moakler. Ele também é padrasto de Atiana De La Hoya, filha de Shanna com o ex Oscar De Lay Hoya.