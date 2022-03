Anitta relembra plásticas e procedimentos estéticos em capa de novo álbum 'Versions of Me'

"Mesmo após milhões de cirurgias plásticas, médicos e intervenções... o meu interior continua o mesmo", disse a cantora na legenda, em inglês. "Eu consigo ver através de todas as fotos que as pessoas postaram me desejando feliz aniversário que a minha alma manteve todas as coisas importantes dentro de mim desde criança. Nunca me senti tão amada, completa, satisfeita e feliz".