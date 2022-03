Rob Kardashian e Tyga rebatem Blac Chyna após ela dizer que não recebe pensão alimentícia

Tyga, de 32 anos, e Chyna, de 33, namoraram por três anos e ficaram noivos brevemente antes de se separarem em 2014. Rob e Chyna – que também ficaram noivos brevemente – estrelaram seu próprio reality show, mas acabaram se separando no verão de 2017.

Durante uma aparição em fevereiro de 2021 no The Wendy Williams Show, Chyna parecia satisfeita com os acordos financeiros que ela tem com seus ex. Embora tenha admitido que não estava recebendo pensão alimentícia, ela explicou: "Se eles estão fazendo a parte deles e eu estou fazendo a minha parte, tudo bem e isso é co-parentalidade", explicou.