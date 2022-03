Will Smith "se recusou" a deixar cerimônia do Oscar após briga, diz Academia

Will ofereceu um pedido público de desculpas a Chris no dia 28 de março. "Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu saí da linha e fui errado. Estou envergonhado e minhas ações não indicaram o homem que eu quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade."

A expulsão da Academia é rara e só aconteceu com cinco membros, conforme relatado pela Vanity Fair. Notavelmente, a Academia expulsou Harvey Weinstein da Academia em 2017, depois que o The New York Times informou sobre alegações de má conduta sexual que resultaram em sua condenação por agressão sexual criminal e uma acusação de estupro, e Bill Cosby em 2018 após sua condenação por agressão sexual—que já foi anulada.

O tapa que abalou o Dolby Theatre fez com que pessoas presentes pedissem algum tipo de ação disciplinar, inclusive uma das apresentadoras da noite, Wanda Sykes. A atriz compartilhou que ela "se sentiu doente" e "traumatizada" pela briga.

"Você agride alguém, você é escoltado para fora do prédio e pronto", disse ela em uma aparição no The Ellen DeGeneres Show, nessa quarta-feira, 30 de março. "Mas para eles o deixarem continuar, achei que foi grosseiro".