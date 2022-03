Chris Rock quebra silêncio sobre briga com Will Smith no Oscar

A Academia também abordou o incidente antes da resposta de Chris, dizendo que "não tolera violência de nenhuma forma" em um comunicado postado no Twitter em 28 de março, horas após a cerimônia de premiação. Desde então, a Academia disse que está explorando possíveis consequências para as ações de Will, afirmando em 30 de março que "o Sr. Smith foi convidado a deixar a cerimônia e se recusou".

Will, por sua vez, pediu desculpas à Academia e a seus colegas indicados depois de receber o Oscar de Melhor Ator por sua interpretação do pai de Venus e Serena Williams, o treinador de tênis Richard Williams, em King Richard: Criando Campeãs.

"A arte imita a vida, eu pareço o pai maluco", disse Will, que compartilha os filhos Jaden Smith e Willow Smith com Jada e Trey Smith com a ex Sheree Zampino. "O amor vai fazer você fazer coisas loucas."