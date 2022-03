Foo Fighters cancela todos seus shows após morte do baterista Taylor Hawkins

O Foo Fighters anunciou inicialmente a morte de seu colega de banda no Instagram, escrevendo: "A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil".

Não está claro se o cancelamento também inclui a próxima apresentação da banda no Grammy, que foi anunciada um dia antes da morte de Hawkins.