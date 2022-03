Afasia: entenda a doença que afeta o ator Bruce Willis

Bruce Willis anunciou o fim de sua carreira como ator após ser diagnosticado com uma doença que afeta o seu desempenho de comunicação: a afasia.

A família do astro de 67 anos – incluindo a esposa Emma Heming Willis, a ex Demi Moore e as filhas Rumer Willis, de 33 anos, Scout Willis, de 30 anos, Tallulah Willis, de 28, Mabel Willis, de 9 anos e Evelyn Willis, de 7 anos – anunciaram o seu diagnóstico.