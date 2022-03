Leg press e temido circuito desafiam competidoras no 3º episódio de Juju Boot Camp

Para finalizar, a prova de eliminação foi mais desafiadora do que nunca!

As duas competidoras enfrentaram o elástico oposto com argolas, onde tinham que retirar as 3 bandeiras na borda da arena. Mas com um detalhe: as participantes ficaram conectadas uma à outra pelo elástico.

O programa terminou com a primeira cerimônia de eliminação do reality ao redor da fogueira e uma revelação de Juju: "Uma falha na tensão do elástico que ligava as duas participantes interferiu no resultado, e a gente está sujeito a isso porque é um reality".