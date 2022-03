Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos após luta contra tumor cerebral

Após uma batalha contra um câncer no cérebro que foi diagnosticado pela primeira vez em outubro de 2020, Parker, que ficou famoso como membro do grupo The Wanted, morreu nesta quarta-feira, 30 de março, confirmou sua esposa Kelsey Hardwick em comunicado. Ele tinha 33 anos.

"É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hoje cedo com toda a sua família ao seu lado", escreveu ela em um post no Instagram.

Veja o comunicado de Kelsey no vídeo acima.