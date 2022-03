Amy Schumer está "traumatizada" pelo incidente "perturbador" no Oscar

O próprio Will pediu perdão a seus indicados e à Academia pelo tapa durante seu discurso de aceitação após levar o troféu de Melhor Ator, e emitiu um pedido público de desculpas a Chris no dia seguinte.

"A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva", escreveu Will em um comunicado compartilhado no Instagram em 28 de março. "Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, uma piada sobre a condição médica de Jada [Pinkett-Smith] foi demais para mim e eu reagi emocionalmente."

Ele continuou: "Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu saí da linha e fui errado. Estou envergonhado e minhas ações não indicaram o homem que eu quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade."