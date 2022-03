Ex-BBB Daniel Lenhardt assume romance com outro homem

Para quem não sabe, Leo - que na época do BBB teve um caso com a participante Marcela McGowan - já citou mais de uma vez que é bissexual assumido. Inclusive, ao ser questionado por alguns fãs se teria um relacionamento sério com um homem, ele respondeu: "Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza".

