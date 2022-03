Khloé Kardashian rebate sobre "não ser importante o suficiente" como suas irmãs

Quando uma conta de fã de Kardashians compartilhou uma foto de Khloé - ostentando um cabelo loiro e brilhante de Celia Kritharioti - posando ao lado de Kim e da amiga da família Stassie Karanikolaou dentro de um carro na noite do Oscar, o internauta perguntou: "Espere, Khloé estava lá, mas não é importante o suficiente para andar no tapete vermelho?"

No comentário excluído, o usuário também alegou que foi "um insulto à injúria" que Khloé parece ser "a única Kardashian" a nunca ter participado do Met Gala.

Bem, e a estrela de Keeping Up With the Kardashians entrou no chat para esclarecer as coisas. Veja no vídeo acima!