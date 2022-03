Willow Smith quebra silêncio após polêmica do pai Will Smith no Oscar

Frazer Harrison/Getty Images

Enquanto a atriz de 50 anos – que luta contra a alopecia – revirou os olhos, seu marido de quase 25 anos ficou furioso. Will subiu no palco e deu um tapa no rosto do comediante de 57 anos antes de gritar duas vezes: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca".

Poucas horas depois, o ex-estrela de Um Maluco no Pedaço aparentemente deixou o drama para trás quando foi visto comemorando sua grande vitória no after-party da Vanity Fair. Will posou com toda a sua família, incluindo seu filho mais velho Trey Smith, de 29 anos (cuja mãe é Sheree Zampino) no tapete vermelho e entrou no local, onde ele estava "agindo como se nada tivesse acontecido", uma fonte disse exclusivamente ao E! News.

"Ele estava de bom humor dançando e se divertindo", disse a testemunha ocular. "Ele estava conversando com seus filhos e rindo."