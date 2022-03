Jada Pinkett Smith compartilha mensagem sobre cura após incidente no Oscar 2022

Jada Pinkett Smith entrou na conversa: a atriz de 50 anos foi ao Instagram para compartilhar uma mensagem após o incidente de cair o queixo entre seu marido Will Smith e o comediante Chris Rock no Oscar 2022, que aconteceu em 27 de março no Dolby Theatre, em Hollywood.

"Esta é uma temporada para a cura", dizia a mensagem, postada em 29 de março sem legenda. "E eu estou aqui para isso."