Will Smith pede desculpas a Chris Rock por comportamento "inaceitável" no Oscar 2022

Will Smith abordou sua infame briga no Oscar 2022 depois que ele deu um tapa em Chris Rock no palco por fazer uma piada com sua esposa, Jada Pinkett Smith. Em um post no Instagram em 28 de março, Will compartilhou que, embora ele não tolere seu próprio comportamento, a natureza da piada de Chris foi o que motivo seu ato.

"A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva", escreveu o ganhador da categoria de Melhor Ator. "Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente."