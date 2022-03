Academia vai explorar "consequências" do incidente de Will Smith no Oscar

As coisas no Oscar inicialmente esquentaram depois que Chris, de 57 anos, fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, que tem alopecia. O comentário levou Will, de 53 anos, a subir no palco e dar um tapa em Chris no meio do monólogo, depois gritar duas vezes de seu assento: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca".

A Academia confirmou que isso não fazia parte de uma esquete e mais tarde compartilhou uma declaração no Twitter, escrevendo: "A Academia não tolera violência de qualquer forma. Esta noite temos o prazer de celebrar nossos vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo".