Juliana Paes revela porque decidiu encerrar contrato com a Globo

Para quem não sabe, Juliana encerrou sua exclusividade, mas isso não quer dizer que ela não possa aparecer em futuros projetos do canal com outro tipo de contrato. Inclusive, ela faz parte do elenco do remake de Pantanal, que tem data de lançamento marcada para o dia 28 de março, e também é jurada do quadro Caldeirola do Caldeirão do Mion.