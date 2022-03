Tudo o que Jada Pinkett-Smith já falou sobre sua batalha contra a alopecia

A reação da apresentadora não foi nada boa, que foi vista virando os olhos quando a câmera focou em seu rosto. O marido dela Will Smith teve uma reação ainda mais explosiva, subindo no palco da premiação e dando um tapa no rosto do comediante, afirmando: "Mantenha o nome de minha esposa fora da sua boca". Depois, Will levou o prêmio de Melhor Ator por sua performance em King Richard: Criando Campeãs e disse durante o discurso que "o amor te faz fazer loucuras".