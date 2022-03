Bastidores, selfies e mais: veja as fotos espontâneas do Oscar 2022

Duna recebeu o maior número de Oscars da noite com um total de seis estatuetas, e No Ritmo do Coração ganhou o prêmio principal da noite ao ser nomeado como Melhor Filme.

Troy Kotsur, de No Ritmo do Coração, e Ariana DeBose, de Amor, Sublime Amor, também fizeram história com seus papéis coadjuvantes no Oscar. Ele é o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar, e ela é a primeira afro-latina e a primeira mulher negra abertamente queer a ganhar em sua categoria.

No final da noite, Jessica Chastain levou o prêmio de Melhor Atriz em um papel principal por seu trabalho em Os Olhos de Tammy Faye, e Will Smith, que ganhou as manchetes no início da noite depois de dar um tapa em Chris Rock por fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith (a atriz já falou sobre seu diagnóstico de alopecia antes), fez um discurso emocionado depois de ganhar o prêmio de Melhor Ator por sua atuação em King Ricgard: Criando Campeãs.