After-party do Oscar 2022: Zendaya, Kim Kardashian, Andrew Garfield e mais

Embora os famosos tenham apresentado mais do que alguns looks fabulosos no Dolby Theatre, estamos felizes em informar que a premiação foi apenas o começo de uma noite de celebração.

Para muitas estrelas de Hollywood, seus planos para a noite de domingo incluíram uma passada no after-party da Vanity Fair, no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, em Beverly Hills.

Organizado pela editora-chefe da revista, Radhika Jones, o evento anual contou com as maiores estrelas do cinema, TV, música e esportes. E apesar das câmeras não estarem dentro desta celebração VIP, os fãs da cultura pop sempre esperam ver o que as estrelas vão vestir na badalada festa.

E se os últimos anos são uma indicação, os convidados não decepcionaram. Afinal, o famoso fotógrafo Mark Seliger clica os convidados em seu estúdio na festa do Oscar.