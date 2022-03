Enquete BBB 22: Quem deve ser eliminado entre Lucas, Paulo André e Scooby?

O décimo paredão está formado! Na noite de domingo, 27, os brothers e sisters do BBB 22, da TV Globo, formaram mais uma berlinda e, dessa vez, Lucas, Paulo André e Pedro Scooby terão que disputar a permanência no jogo.

P.A iniciou a dinâmica imunizando Arthur Aguiar com o colar do Anjo. "Tivemos uma semana atípica, de não vencer provas, e botei em risco essa pessoa, e não quero que ela tenha essa dificuldade", disse o atleta número um em seguidores no Instagram.