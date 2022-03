Will Smith dá tapa em Chris Rock no palco do Oscar 2022

O confronto terminou com Rock seguindo desajeitadamente para o segmento de Melhor Documentário, dizendo: "Essa foi a maior noite da história da televisão".

Uma testemunha ocular disse ao E! News que várias celebridades - incluindo Denzel Washington, Tyler Perry e Lupita Nyong'o - foram confortar o casal após o incidente. Em vídeo capturado pelo colunista do The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, Will pareceu limpar algo do olho depois de falar com convidados durante um intervalo comercial. Ele foi então abordado por Bradley Cooper, que passou os braços em torno de Smith enquanto falavam na multidão.

Esta não foi a primeira vez que Rock fez uma piada sobre os Smiths no Oscar. Quando a ex-estrela do Saturday Night Live apresentou o Oscar em 2016, ele zombou do boicote de Pinkett Smith à cerimônia naquele ano, dizendo ao público durante seu monólogo de abertura: "Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar a calcinha de Rihanna - eu não fui convidado."