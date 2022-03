Oscar 2022: um milhão de razões para amar o look de Lady Gaga

Esta é sua primeira vez no Oscar desde 2019, quando ela ganhou o Oscar de Melhor Canção Original por "Shallow", de Nasce Uma Estrela. Para a grande noite, ela usou um vestido preto de Alexander McQueen e um colar Tiffany no valor estimado de US$ 30 milhões. A joia apresentava "um dos maiores diamantes amarelos do mundo", de acordo com um comunicado de imprensa obtido pelo E! News.

Seu último filme, Casa Gucci, mostra aos espectadores a vida decadente e implacável de Patrizia Gucci (Gaga), enquanto ela tenta controlar seu marido Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver.