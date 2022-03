Jamie Dornan explica "lindo momento" com Andrew Garfield no tapete vermelho do Oscar 2022

Mas aconteceu com Jamie Dornan, que compreensivelmente chamou a experiência de estrelar Belfast de "surreal" quando parou para conversar com a apresentadora Laverne Cox no Live from E!: Oscars antes da 94º edição da cerimônia.

"Você não acha que vai passar por sua carreira e receber um roteiro que é sobre sua cidade natal", disse o ator da Irlanda do Norte. "Então, é uma verdadeira honra, para ser honesto, poder representá-la dessa maneira—e não apenas isso, mas ter todo o amor que tivemos".