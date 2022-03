Zendaya atrai todos os olhares no tapete vermelho do Oscar 2022

Ela combinou uma saia longa prateada com um top cropped de seda, e completou o look com pulseiras de prata que iam até a metade do braço. A estilista Law Roach é o visionário por trás de seu visual Valentino, que Karamo e Brad Goreski do E! concordaram estar entre os melhores da noite.

A cabeleireira Antoinette Hill usou os produtos Hidden Crown, JOICO, TRESemmé e T3 para criar o visual da vencedora do Emmy, dizendo em um comunicado: "Decidimos ir com esse preso suave porque sentimos que é muito glamouroso e hollywoodiano. Ele também acentua as belas características de Zendaya".