Kristen Stewart usa shorts no tapete vermelho do Oscar 2022

Spencer fala sobre a história de Princesa Diana enquanto ela enfrenta desafios com saúde mental e com seu casamento em ruínas com Príncipe Charles. O filme documental - que também conta com Jack Farthing, Sally Hawkins e Timothy Spall - mostra como Diana decidiu acabar com seu casamento enquanto celebrava o Natal com Rainha Elizabeth II na casa dela, em 1991.