Kourtney Kardashian e Travis Barker trocam carinhos no tapete vermelho do Oscar 2022

A estrela de Keeping Up With the Kardashians e o baterista do Blink-182 foram vistos servindo looks e trocando carinhos no tapete vermelho do Oscar 2022, neste domingo, 27 de março.

Para a grande noite, o par usou peças clássicas. Kourtney arrasou com vestido tomara que caia mídi, com salto alto de tira, enquanto Travis optou por um terno preto.

Veja as fotos do casal no vídeo acima!