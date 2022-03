Oscar 2022: por que Lily James não quer mais interpretar ícones após 'Pam & Tommy'

A aparição de Lily no tapete vermelho ocorre semanas após o final da série do Hulu, Pam & Tommy, na qual ela interpretou a atriz Pamela Anderson, ao lado de Tommy Lee, vivido por Sebastian Stan. Falando do Live From E! com Laverne Cox, Lily disse que foi uma "experiência incrível" estar na pele—ou melhor, no maiô vermelho—da estrela de Baywatch.

"Foi louco—um desafio tão grande", continuou ela. "Pamela é simplesmente incrível".

Então, isso significa que Lily está pronta para enfrentar outro ícone de Hollywood? Não exatamente.

"Já chega para mim. Já é o suficiente", brincou a estrela britânica com uma risada, acrescentando que ela tem algumas outras "coisas legais" que ela vai filmar em breve.