Juliette homenageia Marília Mendonça e Anitta em primeiro show da turnê

Quanto ao figurino, a estrela apostou em looks angelicais, como um vestido transparente com botas claras e macacão com brilhos.

Juliette também cantou "Trajetória", feita por uma fã e que retrata todos os seus momentos no BBB 21. Os admiradores – conhecidos como cactos – seguravam cartazes com dizeres "Você Nunca Esteve Sozinha", da qual faz parte do discurso de Tiago Leifert.