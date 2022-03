Lollapalooza Brasil: Miley Cyrus rebola com Anitta e chora ao falar de Taylor Hawkins

"O show de hoje é para honrar o meu amigo Taylor Hawkins. O cara mais incrível que eu já conheci, que gostaria que eu brilhasse e cantasse ALTO pelo amor do rock and roll! Eu vou fazer isso com uma ajuda do meu amigo lá de cima e de todos vocês. Vamos lá!"

E ela honrou: Miley apareceu no palco, sob gritos de fãs fieis e cartazes até mesmo com fotos de sua inesquecível personagem Hannah Montana, e cantou "We Can't Stop" intercalado com "Where's My Mind", da clássica banda Pixies.