Morte de Taylor Hawkins: autoridades colombianas citam drogas em seu sistema

ATUALIZAÇÃO: A Procuradoria Geral da Colômbia diz que os resultados toxicológicos mostraram que o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, tinha drogas em seu sistema no momento de sua morte, mas ainda não revelou a causa do falecimento.

"No exame toxicológico de urina realizado no corpo de Taylor Hawkins, 10 tipos de substâncias foram encontrados preliminarmente, incluindo: THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides", disse a organização governamental em comunicado no Twitter na tarde de sábado, 26 de março.