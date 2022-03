Morte de Taylor Hawkins, do Foo Fighters, está sob investigação na Colômbia

Ele estava hospedado em um hotel de Bogotá, na Colômbia. No sábado, 26 de março, a Procuradoria Geral do país disse à Reuters que a morte do músico está sendo investigada. O secretário de saúde do distrito explicou, em seu próprio comunicado, que os paramédicos responderam a uma ligação sobre Hawkins sofrendo de dor no peito. Ao chegar ao hotel, eles tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso, declarando-o morto no local.