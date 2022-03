Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre aos 50 anos

O mundo perdeu uma lenda do rock.

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos, segundo a banda. "A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins", dizia uma nota postada no Instagram do grupo, em 25 de março. "Seu espírito musical e risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil".