Por que a Disney está sendo boicotada pelo público LGBTQIA+?

Chapek disse que ligou para o governador da Flórida, Ron De Santis, "para expressar o quanto estamos decepcionados e preocupados de que, se a lei for colocada em prática, ela sirva para as pessoas atacarem injustamente" crianças e famílias LGBTQIA+. Bob disse que o governador concordou em se encontrar com ele e com os integrantes LGBTQIA+ da equipe senior da Disney para discutir sobre isso. Segundo ele, Ron "me garantiu que ele vai se certificar de que essa lei não seja usada como arma pelos indivíduos do estado para atacar injustamente crianças gays, lésbicas, não-binárias e transgêneras".