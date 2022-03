Doja Cat diz que vai desistir da música após polêmica com fãs no Paraguai

Após passagem polêmica pelo Paraguai, Doja disse que quer desistir da carreira musical.

Tudo começou após a cantora receber críticas dos fãs devido ao cancelamento de seu show no país, por causa do tempo instável na região. A artista iria se apresentar no festival Asunciónico.

No Twitter, um fã disse que o público a esperou por horas com presentes do lado de fora do hotel onde ele estava hospedada, mas não receberam resposta.