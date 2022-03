Juliette nos palcos: o que os fãs esperam ver em sua primeira turnê

Juliette continuou: "Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!"

Com direção artística de Juzé Neto, que divide a direção musical com Toim do Gado, a tour contará com os sucessos do primeiro EP da estrela, como "Diferença Mara", "Vixe Que Gostoso", além de canções que marcaram sua vida.