'The Batman': cena deletada revela visual de Coringa

6. Val Kilmer

A saída de Michael Keaton e Tim Burton dos projetos do Batman mostrou que o estúdio queria uma versão ainda mais caricata do quadrinho para o futuro, porém, assim como Clooney, essa foi a única vez que Val usou a roupa do herói. Mesmo com ele arrasando nas cenas como Bruce Wayne, a performance do ator como Batman acabou não ficando tão marcante. E apesar de algumas pessoas atribuírem isso ao fato do diretor Joel Shumacher querer fazer uma versão mais leve do longa - assim como o relacionamento difícil entre o diretor e o astro principal - o próprio Kilmer confessou que nunca se sentiu como Batman de verdade.



A primeira vez que ele sentiu o peso de seu papel foi quando ele encontrou os netos do investidor Warren Buffett fantasiado. No fim, as crianças ficaram mais animadas com os acessórios do Batman do que com o fato de estar vendo o herói em sua frente. "Por isso que é muito fácil termos vários Batmans diferentes", disse ele para o The New York Times em maio de 2020. "Porque isso tudo não é sobre o herói em si".