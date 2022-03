Harry Styles anuncia novo álbum: todos os detalhes sobre 'Harry's House'

Embora os detalhes em torno do trabalho permaneçam em segredo por enquanto, os fãs já estão assistindo ao trailer do álbum com muito cuidado para encontrar qualquer pista sobre o que está por vir.

Depois de assistirmos ao vídeo, temos perguntas: Por que Harry está posando em um teatro vazio? Vemos cenas da cidade de Nova York? E onde podemos conseguir seu último look?

Há também a capa do álbum, que mostra Harry coçando o queixo enquanto está em uma sala de estar de cabeça para baixo. Talvez tudo seja explicado no lançamento. Enquanto isso, os fãs podem ver Harry em outra etapa de sua turnê Love On.