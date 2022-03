Laís fala em conhecer Maíra Cardi após 'BBB 22' e Bárbara alerta: "Ela te odeia"

Laís Caldas foi a nona eliminada do BBB 22. Na noite de terça-feira, 22, Laís saiu do reality da TV Globo com 91,25% dos votos, contra 4,48% de Douglas Silva e 4,27% de Eliezer.

"Foi uma experiência incrível, única. Fiquem fortes, se joguem!", disse a musa ao passar pela porta de saída. Ela também abraçou um de seus rivais, Arthur Aguiar e mandou: "Lá fora quero conhecer o Arthur. Desculpa qualquer coisa".