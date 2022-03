Avião de Miley Cyrus faz pouso de emergência após ser atingido por raio

A indicada ao Grammy estava a caminho do Paraguai para o festival de música Asuncionico 2022, quando começaram a surgir notícias online sobre seu voo. Após o pouso, a cantora de "We Can't Stop" foi ao Instagram nesta quarta-feira, 23 de março, para explicar o que aconteceu.

"Para meus fãs e todos preocupados depois de ouvir sobre meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio [sic]", escreveu ela. "Minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai. AMO VOCÊS".