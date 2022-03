Disney mantém cena de beijo lésbico em 'Lightyear' após protestos

Lady Gaga

A estrela do pop anunciou uma colaboração de roupas com a Versace em comemoração do Mês do Orgulho LGBTQIA+ e do lançamento do álbum Born This Way. "Versace sempre foi líder. Desde Gianni, Donatella, Allegra, e até agora eles celebraram as lindas cores do amor que temos dentro de nós para oferecer uns aos outros. Nós somos todos diferentes e ser diferente é lindo. Obrigada Donatella por apoiar a saúde mental da comunidade LGBTQIA+ e o aniversário de 10 anos de Born This Way", disse ela no Instagram.