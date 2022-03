Como Justin e Hailey Bieber estão seguindo em frente após internação da modelo

No dia 20 de março, Justin e Hailey saíram para jantar no Giorgio Baldi em Santa Monica, na Califórnia, para um encontro duplo com Kendall Jenner e seu namorado, o armador do Phoenix Suns, Devin Booker.

"Justin e Hailey queriam sair depois de passar uma semana tranquila em casa", compartilhou a fonte. "Ele queria levá-la para um jantar agradável e que ela passasse tempo com seus amigos íntimos. Era exatamente o que eles precisavam e eles se divertiram".