Ouça nova música de Taylor Swift, "Carolina", em trailer de 'Um Lugar Bem Longe Daqui'

Nesta terça-feira, 22 de março, o trailer de Um Lugar Bem Longe Daqui, filme de drama produzido por Reese Witherspoon e sua empresa, Hello Sunshine, foi lançado para o público em todo o mundo. Além de uma primeira prévia no enredo misterioso do filme, os fãs também ouviram uma música original escrita por Taylor em destaque no pano de fundo.

E para a vencedora do Grammy, emprestar seus vocais para uma faixa que está no longa é um círculo completo para ela.