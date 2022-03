Kylie Jenner compartilha doces momentos do nascimento de Wolf em vídeo emocionante

Em um clipe filmado no quarto do hospital enquanto ela se prepara para dar à luz, Kylie pergunta ao namorado Travis Scott se ele está pronto para ter outro bebê, ao qual ele responde com confiança: "Estou pronto". O astro da música é acompanhado em sua excitação por Kris, que Kylie descreve como "sempre vibrando e pronto para tudo".

Embora o vídeo não apresente nenhuma foto do mais novo pacote de alegria do casal, ele inclui um áudio que foi gravado logo após seu nascimento. No registro, alguém pode ser ouvido dizendo: "Seu filho está aqui! Parabéns, Kylie!"