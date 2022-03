Chaney Jones fala sobre comparações com a ex de Kanye West, Kim Kardashian

Após o término com Julia Fox, no mês passado, Kanye foi visto várias vezes com Chaney. A modelo de 24 anos chamou a atenção dos fãs após ser vista ao lado de Kanye com um macacão preto, junto com botas da Balenciaga e um maxi óculos de sol. Os fãs apontaram rapidamente que o look é parecido com o que Kim usou no People's Choice Awards 2021, em dezembro.