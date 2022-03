Representante de Kanye West confirma que ele foi barrado de se apresentar no Grammy

Kanye foi suspenso do Instagram por 24 horas durante essa semana após publicar um insulto racial para Noah, segundo um representante da empresa irmã do IG Meta ao CNN. A empresa confirmou ao E! News que a suspensão aconteceu porque Ye violou as políticas do app ao fazer publicações com discurso de ódio, bullying e assédio. Ele fez o post após o apresentador falar no programa The Daily Show sobre as declarações controversas que o rapper vem fazendo sobre sua ex Kim Kardashian e o namorado dela Pete Davidson.